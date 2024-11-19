Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ОДКБ
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве между объединением и Организацией Договора о коллективной безопасности. Сообщение об этом размещено на сайте ОДКБ.
Отмечается, что соответствующее решение было принято 18 ноября на 79-й сессии ГА ООН.
В резолюции подчеркивается значительный практический вклад ОДКБ в укрепление миротворческого потенциала, системы безопасности и стабильности, противодействие организованной транснациональной преступности и терроризму, борьбу с незаконным оборотом наркотиков и оружия, неупорядоченной миграцией, торговлей людьми.
«ООН и ОДКБ продолжат взаимодействие в интересах последовательной и всеобъемлющей реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН. Обе организации будут также изучать возможные пути... наращивания взаимодействия в области поддержания мира», — указали в объединении.
Между тем глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович в беседе с Ura.ru допустил, что ОДКБ выйдет на новый уровень сотрудничества с движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) и с учетом этого взаимодействия будет разрабатывать меры по укреплению таджикско-афганской границы.
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