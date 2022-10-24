Газ в Европе торгуется ниже $1000 за 1 тыс. куб. м впервые с июня

Цена газа в Европе стала ниже одной тысячи долларов за тысячу кубических метров. Это произошло впервые с 14 июня, сигнализируют данные лондонской биржи ICE. Так, ноябрьский контракт на хабе TTF в Нидерландах торговался сегодня по $989 за 1 тыс. куб. м.

Голубое топливо с начала торговой сессии подешевело на 14% с лишним. Вызвано это активным заполнением подземных газовых хранилищ в странах Европы в преддверии зимнего сезона. Показатель уже достиг 93,5%. Кроме того, необычно тёплая погода, установившаяся практически на всём континенте, приводит к снижению потребления газа.

Несмотря на тенденцию снижения цен, их текущие показатели всё ещё в несколько раз превышают отметки 2021 года, когда газовые котировки били рекорды. Согласно подсчётам, стоимость голубого топлива в 10 раз превышает средние показатели за минувшее десятилетие.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Евросоюз пока не пришёл к соглашению о введении потолка цен на газ из России на фоне политических разногласий среди стран-участниц, а также из-за опасений обеспечения поставок топлива.

