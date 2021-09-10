Фронт сопротивления Афганистана обвинил талибов в этнических чистках в Панджшере

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) проводят этнические чистки в провинции Панджшер на севере Афганистана. Об этом сообщил представитель афганского Фронта национального сопротивления (ФНС) Али Майсам Назари.

По словам представителя ополченцев, талибы изгнали из региона тысячи человек.

«Они осуществляют этнические чистки, а мир все еще наблюдает и игнорирует ситуацию», — написал Назари в Twitter.

Представитель ФНС призвал мировое сообщество вмешаться и «положить конец этим военным преступлениям».

Ранее силы сопротивления обратились к международному сообществу, ООН и другим организациям, призвав «остановить геноцид по вине талибов» в Панджшере, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТалибанАфганистан
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