ФРГ: Россия хочет испытать единство Запада

В Германии глава Федеральной разведывательной службы Бруно Каль заявил, что Москва хочет проверить на прочность единство Запада, сообщает RT.

Шеф разведки считает, что Россия намерена «проверить надёжность 5-й статьи НАТО» о взаимопомощи и взаимной обороне.

Ранее Италия предложила распространить пятую статью НАТО на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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