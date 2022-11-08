Французы назвали русофобией отстранение дирижера Спивакова
Читатели газеты Le Figaro обрушились на организаторов музыкального фестиваля в городе Кольмар из-за отстранения дирижера Владимира Спивакова от должности руководителя.
Французы назвали этот поступок русофобским и осудили решение организаторов.
«Это просто скандал — выгонять такого артиста, который, в свою очередь, осудил проведение спецоперации на Украине», - написал один из пользователей.
Российского дирижера Владимира Спивакова отстранили от руководства Международным музыкальным фестивалем во французском Кольмаре.
Спиваков возглавлял фестиваль с 1989 года. По словам дирижера, организаторы направили ему «письмо из нескольких строк и даже без подписи», объяснив свое решение «причинами, которые все понимают».
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