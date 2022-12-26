Французы набросились на Украину после слов Кулебы о России

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали идею министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба исключить Россию из Совета Безопасности ООН.

О том, что Украина планирует официально выступить с таким предложением, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета Безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ — нет, не имеет», — заявил Кулеба.

Пользователи же посчитали, что президент Владимир Зеленский и его правительство стали требовать слишком многого от остального мира.

«Вот что бывает, когда комик, который никак не может выйти из образа "бравого солдата", начинает заниматься международной политикой», - написал один из пользователей.

В начале декабря Верховная рада приняла постановление, предлагающее исключить Россию из ООН и лишить страну права вето в Совете Безопасности организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

