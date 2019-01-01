Франция допускает отмену антироссийских санкций

Евросоюз допускает отмену антироссийских санкций. Об этом на встрече с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил его французский коллега Эдуар Филипп, сообщает ТАСС.

По его словам, санкции являются временным явлением, и они могут быть отменены в любой момент. При этом французский премьер подчеркнул, что и Франция, и Россия знают, из-за чего были введены ограничения, и это должно послужить поводом для «диверсификации» отношений двух государств.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин продлил контрсанкции. В частности, речь идёт о том, что продовольственное эмбарго, действующее в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции, будет действовать до 31 декабря 2020 года.







