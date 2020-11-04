Fox News: Трамп побеждает в важнейшнем штате Флорида

Действующий президент США Дональд Трамп побеждает на выборах в важнейшем для переизбрания штате Флорида, говорится в прогнозе симпатизирующего республиканцам телеканала Fox News.

При этом официально подсчет голосов еще не завершен. После обработки 98% бюллетеней, Трампа набирает 51,3% голосов избирателей, а Байден - 47,8%.

Флорида традиционно входит в число колеблющихся штатов. Так, на прошлых выборах здесь победил республиканец Трамп, а до этого демократ Барак Обама. Флорида дает кандидату в президенты 29 голосов выборщиков из 270. Это больше, чем в других колеблющихся штатах, потому победа здесь крайне важна.





