Фото с «сатаной» повысило популярность рождественской ярмарки в Канаде

Местное издание в канадском городе Кортни предложило жителям сфотографироваться с «сатаной» на Рождество. Опечатка привлекла покупателей на ярмарку больше, чем в прошлые годы.

В публикации шла речь о предстоящей рождественской ярмарке. Жители города были приглашены на фотосессию с «сатаной», уточняет Narcity.

Из-за опечатки вместо слова «Санта» получилось «сатана».

Выяснилось, что ошибка стала маркетинговым ходом, который позволил собрать на мероприятие посетителей больше, чем обычно в предновогодний период.