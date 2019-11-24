Фото с «сатаной» повысило популярность рождественской ярмарки в Канаде
24 ноября 201920:00
Местное издание в канадском городе Кортни предложило жителям сфотографироваться с «сатаной» на Рождество. Опечатка привлекла покупателей на ярмарку больше, чем в прошлые годы.
В публикации шла речь о предстоящей рождественской ярмарке. Жители города были приглашены на фотосессию с «сатаной», уточняет Narcity.
Из-за опечатки вместо слова «Санта» получилось «сатана».
Выяснилось, что ошибка стала маркетинговым ходом, который позволил собрать на мероприятие посетителей больше, чем обычно в предновогодний период.
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