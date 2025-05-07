Финский истребитель упал в Лапландии
7 мая 202511:47
Истребитель ВВС Финляндии F/A-18 Hornet потерпел крушение в районе аэропорта в Лапландии. Об этом говорится в сообщении войск.
Воздушное судно рухнуло близ аэропорта Рованиеми около 11 часов.
«Пилот спасся, катапультировавшись, его обнаружили», - отметили в финских ВВС.
Между тем СМИ сообщили, что США потеряли в Красном море второй истребитель F/A-18 Super Hornet. Самолет упал в воду во время посадки на авианосец USS Harry S. Truman, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru