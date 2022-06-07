Финский актер Хаапасало закроет в центре Хельсинки ресторан в советском стиле

Финский актер Вилле Хаапасало, снимавшийся во многих российских проектах, закрыл в столице Финляндии свой ресторан советской кухни. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat.

По имеющимся данным, ресторан в советском стиле Davai Davai («Давай, давай») находился в центре Хельсинки. Актер объяснил, что Davai Davai будет переформатирован и снова откроется осенью.



«Мировая политическая ситуация стала причиной закрытия. Сейчас идея ресторана является бестактной», — рассказал Хаапасало. Ресторан использовал эстетику советского времени, на стенах были развешены старые советские плакаты.

Актер известен российскому зрителю по фильмам «Особенности национальной охоты» и «Кукушка».

