Финский актер Хаапасало закроет в центре Хельсинки ресторан в советском стиле

Финский актер Вилле Хаапасало, снимавшийся во многих российских проектах, закрыл в столице Финляндии свой ресторан советской кухни. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat.

По имеющимся данным, ресторан в советском стиле Davai Davai («Давай, давай») находился в центре Хельсинки. Актер объяснил, что Davai Davai будет переформатирован и снова откроется осенью.

«Мировая политическая ситуация стала причиной закрытия. Сейчас идея ресторана является бестактной», — рассказал Хаапасало. Ресторан использовал эстетику советского времени, на стенах были развешены старые советские плакаты.

Актер известен российскому зрителю по фильмам «Особенности национальной охоты» и «Кукушка».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РесторанСССРХельсинкиФинляндия
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