Финский актер Хаапасало закроет в центре Хельсинки ресторан в советском стиле
Финский актер Вилле Хаапасало, снимавшийся во многих российских проектах, закрыл в столице Финляндии свой ресторан советской кухни. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat.
По имеющимся данным, ресторан в советском стиле Davai Davai («Давай, давай») находился в центре Хельсинки. Актер объяснил, что Davai Davai будет переформатирован и снова откроется осенью.
«Мировая политическая ситуация стала причиной закрытия. Сейчас идея ресторана является бестактной», — рассказал Хаапасало. Ресторан использовал эстетику советского времени, на стенах были развешены старые советские плакаты.
Актер известен российскому зрителю по фильмам «Особенности национальной охоты» и «Кукушка».
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