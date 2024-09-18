Финляндия выделила €200 тыс. на конфискацию Helsinki Hall
Правительство Финляндии выделило €200 тыс. на подготовку закона, который позволит конфисковать спортивно-концертный комплекс Helsinki Hall у российских владельцев, сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. Эти средства будут направлены на разработку нормативной базы, необходимой для экспроприации арены.
По информации издания, пока переговоры о добровольной продаже не начались. Представитель мэрии Юкка-Пекка Уюла уточнила, что если соглашение с владельцами не будет достигнуто, процесс принудительного отчуждения может стартовать в октябре.
Формально комплекс принадлежит компании Arena Events Ltd, основными владельцами которой являются российские бизнесмены Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг. Тимченко попал под санкции ЕС в 2014 году, а в 2022 году ограничения были введены и против Бориса Ротенберга, отца Романа. Земля под ареной находится в собственности города Хельсинки.
В марте 2024 года власти финской столицы объявили о намерении выкупить комплекс. В случае отказа владельцев, чиновники могут прибегнуть к экспроприации. Однако, по данным Ilta-Sanomat, пока у мэрии Хельсинки недостаточно юридических оснований для принудительного отчуждения арены, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru