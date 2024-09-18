Финляндия выделила €200 тыс. на конфискацию Helsinki Hall

Правительство Финляндии выделило €200 тыс. на подготовку закона, который позволит конфисковать спортивно-концертный комплекс Helsinki Hall у российских владельцев, сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. Эти средства будут направлены на разработку нормативной базы, необходимой для экспроприации арены.

По информации издания, пока переговоры о добровольной продаже не начались. Представитель мэрии Юкка-Пекка Уюла уточнила, что если соглашение с владельцами не будет достигнуто, процесс принудительного отчуждения может стартовать в октябре.