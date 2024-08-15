Финляндия ведет переговоры о продаже Helsinki Hall, принадлежащей россиянам

Хельсинки ведет переговоры о продаже арены Helsinki Hall, принадлежащей бизнесменам из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Объект принадлежит находящимся под санкциями Европейского союза россиянам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. 30 июня 2024 года истек срок, установленный Евросоюзом для добровольной продажи акций компании, владеющей ареной.

В мэрии указали, что город предпринимает шаги по приобретению акций или имущества арены, необходимых для ее эксплуатации.

Стоимость арены оценивают в 57 миллионов евро. Площадка представляет интерес для покупателей в Финляндии и за ее пределами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

