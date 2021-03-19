Финляндия снова стала самой счастливой страной в мире
19 марта 202112:31
Финляндия снова стала самой счастливой страной в мире, передает ТАСС.
Всемирный доклад счастья 2021 года, подготовленный по заказу ООН, ставит эту страну на первое место уже в четвертый раз, прочие страны она опережает на несколько сотен баллов.
Также в лидерах Исландия, Дания, Швейцария. Россия в рейтинге занимает 60-е место из 149 стран, учтенных в исследовании.
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19 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru