Финляндия снова стала самой счастливой страной в мире, передает ТАСС.

Всемирный доклад счастья 2021 года, подготовленный по заказу ООН, ставит эту страну на первое место уже в четвертый раз, прочие страны она опережает на несколько сотен баллов.

Также в лидерах Исландия, Дания, Швейцария. Россия в рейтинге занимает 60-е место из 149 стран, учтенных в исследовании.



