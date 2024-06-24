Финляндия открыла движение по пограничному с Россией Сайменскому каналу
Финляндия открыла с 24 июня по 31 декабря судоходное движение по Сайменскому каналу, расположенному на границе с Россией. Об этом сообщили в финском министерстве транспорта и коммуникаций.
С 15 апреля Финляндия вводила ограничения на движение прогулочных судов по Сайменскому каналу, чтобы предотвратить нелегальную морскую миграцию.
3 июня глава офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянен заявил, что финские власти планируют обсудить возможность открытия канала, отмечает газета «Известия».
Сайменский канал представляет собой судоходный маршрут, соединяющий озеро Сайма в Финляндии с Балтийским морем. Он был открыт в 1856 году и прошел реконструкцию в период с 1963 по 1968 годы. Общая длина канала составляет 57,3 километра, из которых 23,3 километра находятся на территории Финляндии, а 34 километра — на территории России.
Российская часть канала вместе с прилегающей территорией арендуется Финляндией. Максимальная пропускная способность канала за один навигационный период составляет 11,5 тысячи судов в обоих направлениях, при этом максимальный грузооборот составляет в 4,6 миллиона тонн, передает «Радиоточка НСН».
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