Финляндия открыла движение по пограничному с Россией Сайменскому каналу

Финляндия открыла с 24 июня по 31 декабря судоходное движение по Сайменскому каналу, расположенному на границе с Россией. Об этом сообщили в финском министерстве транспорта и коммуникаций.

С 15 апреля Финляндия вводила ограничения на движение прогулочных судов по Сайменскому каналу, чтобы предотвратить нелегальную морскую миграцию.