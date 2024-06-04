Финляндия хочет возобновить движение по Сайменскому каналу
Финляндия планирует в ближайшее время принять решение по сезонному судоходству по Сайменскому каналу, который граничит с Россией, сообщил изданию Yle представитель Офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянен.
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По его словам, открытие канала – вопрос, связанный с реализацией договора аренды. При этом действующие пограничные ограничения будут соблюдаться, и открытие канала никак их не затронет.
В начале года властям Финляндии поступили запросы об открытии канала для переброски судов в море и обратно в озерную систему Саймы.
Ранее в России допустили расторжение договора о Сайменском канале с Финляндией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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