Финляндия хочет возобновить движение по Сайменскому каналу

По его словам, открытие канала – вопрос, связанный с реализацией договора аренды. При этом действующие пограничные ограничения будут соблюдаться, и открытие канала никак их не затронет.

В начале года властям Финляндии поступили запросы об открытии канала для переброски судов в море и обратно в озерную систему Саймы.

Ранее в России допустили расторжение договора о Сайменском канале с Финляндией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

