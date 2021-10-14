Финляндия откроет для пассажирского сообщения с РФ погранпункт «Вайниккала»
Госсовет Финляндии принял решении об открытии с 18 октября погранпункт "Вайниккала" на финско-российской границе, сообщает ТАСС.
Финские власти отметили, что это позволит возобновить пассажирские перевозки между странами по железной дороге.
Ранее правительство Финляндии объявило о продлении введенных на границах страны ковидных ограничений, так как из-за недостаточных показателей вакцинации от коронавируса, существует опасность перегрузки системы здравоохранения, сообщают «Невские новости».
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