Финляндия откроет для пассажирского сообщения с РФ погранпункт «Вайниккала»

Госсовет Финляндии принял решении об открытии с 18 октября погранпункт "Вайниккала" на финско-российской границе, сообщает ТАСС.

Финские власти отметили, что это позволит возобновить пассажирские перевозки между странами по железной дороге.

Ранее правительство Финляндии объявило о продлении введенных на границах страны ковидных ограничений, так как из-за недостаточных показателей вакцинации от коронавируса, существует опасность перегрузки системы здравоохранения, сообщают «Невские новости».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: visual.rzd.ru / Пресс-служба РЖД
ТЕГИ:ГраницаЖелезная ДорогаРоссияФинляндия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры