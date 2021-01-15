ФБР не исключает риска вооруженных протестов перед инаугурацией Байдена

Федеральное бюро расследований США не исключает риска вооруженных протестов в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января, сообщает РИА новости со ссылкой на заявление главы ФБР Кристофера Рэя.

По его словам, бюро обеспокоено обсуждениями в интернете относительно различных акций, включая вооруженные протесты в Вашингтоне и у Капитолиев штатов.

Тем временем, ФБР арестовало более 100 участников беспорядков в Вашингтоне, которые произошли 6 января. Также опознано более 200 подозреваемых.

На инаугурации Байдена выступят Дженнифер Лопес и Lady Gaga

В настоящее время безопасность Капитолия была усилена после предупреждения ФБР о возможных атаках. На прошлой неделе здание уже подвергалось штурму: сторонники президента США Дональда Трампа пытались сорвать сессию Конгресса и утверждение победы избранного президента Джо Байдена.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:Джо БайденСШАФБР
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