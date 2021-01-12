ФБР начала расследование из-за открытки с подписью «Путин сделал это!»

ФБР расследует открытку с карикатурой и подписью «Путин сделал это!», отправленную неизвестными главе изучающей «дело русских хакеров» компании FireEye Кевину Мандиа. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что открытка была прислана Мандиа через несколько дней после обнаружения взлома компаний и госучреждений США, предположительно выполненного хакерами, связанными со спецслужбами России.

Как пишет Reuters, время отправки карточки указывает, что отправитель знал о взломе до публичного объявления. Предполагается, что отправивший открытку пытался сбить со следа FireEye, начавшую расследование кибератаки.

По данным агентства, на открытке изображены логотип FireEye и карикатура с подписями «Смотри, это русские!» и «Путин сделал это!». ФБР выясняет, связаны ли отправители открытки с Россией.

Кроме того, Reuters сообщает, что похожую открытку в 2019 году получил специалист Rand Corporation Тодд Хелмус после дачи показаний Конгрессу США о тактике дезинформации российских спецслужб.

По словам источника агентства, подобные действия не свойственны России, однако «времена быстро меняются».

О массовом взломе систем американских правительственных институтов и компаний сообщалось в декабре. Хакеры получили доступ к ресурсам Госдепа, Минфина, Пентагона и других. По данным Washington Post, за кибератаки ответственны группировки APT29 или Cozy Bear, сотрудничающая с российской разведкой.

