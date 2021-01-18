ФБР арестовало лидера группы Iced Earth после его участия в штурме Капитолия
Федеральное бюро расследований (ФБР) США города Индианаполис сообщило об аресте американского гитариста, лидера хэви-метал группы Iced Earth Джона Шаффера за участие в беспорядках на территории Капитолия 6 января, сообщается в Twitter ведомства.
Отмечается, что гитаристу предъявлены обвинения по шести эпизодах, включая насиьельственные действия в здании Капитолия.
Действующий президент США Дональд Трамп в день утверждения Конгрессом голосов избирателей вышел к своим сторонникам с речью и предложил им «отправиться в Капитолий», чтобы «отвоевать» страну и добиться признания его победы на якобы сфальсифицированных выборах. По меньшей мере четыре человека, включая одного полицейского, погибли во время штурма.
Члены Палаты представителей внесли на рассмотрение резолюцию об импичменте Трампу из-за «подстрекательств к мятежу». 13 января документ поддержали 20 конгрессменов от Республиканской партии.
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