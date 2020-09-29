«Фантазия пропаганды». Азербайджан отреагировал на «удар» по Су-25 Армении

После этого Ереван обвинил Анкару в прямой агрессии против республики. В Армении уточнили, что летчик сбитого самолета погиб.

В Турции заявили, что не сбивали самолет. перед этим глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Стамбул готов воевать за интересы Азербайджана, «защищая одну нацию в двух странах».

Ранее постоянный представитель Армении при Организации Договора о коллективной безопасности Виктор Биягов заявил о возможной угрозе территориальной целостности и суверенитету республики со стороны Азербайджана.

ОБСЕ сегодня вечером проведет специальное заседание для обсуждения обострения обстановки в зоне соприкосновения в Нагорном Карабахе. Совещание должно начаться в 18:00 по московскому времени.

