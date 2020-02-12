Facebook заявляет, что ликвидировал операцию российской разведки против Украины

Facebook в среду заявил, что приостановил работу ряда учетных записей, которые, по утверждению соцсети, использовались российской военной разведкой для "ложных историй" в интернете, нацеленных на Украину и другие страны Восточной Европы. Об этом сообщает Reuters.

«Хотя люди, стоящие за этой сетью, пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование выявило связи с российскими военными разведывательными службами», - цитирует агентство заявление Facebook.

Глава Facebook по политике в области кибербезопасности Натаниэль Гляйхер заявил, что в ходе последней «российской операции» было использовано более 100 подложных учетных записей в Facebook и Instagram, которые часто изображают из себя журналистов в целевых странах.

Как пишет агентство, в Facebook утверждают, что эти аккаунты связывались с местными СМИ и политиками, чтобы подделать ложные истории о политических разногласиях, таких как обвинения в коррупции, этническая напряженность на аннексированном Россией полуострове Крым и падение малайзийского авиалайнера в Украине в 2014 году.

«Мы давно знаем, что эти люди ищут реальных людей для усиления их историй. Это скорее классическая разведывательная операция, целью которой является манипулирование ключевыми людьми для достижения высокого эффекта», - заявил Гляйхер агентству.

Исследователи из аналитической компании Graphika, занимающейся социальными сетями, которые проверяли учетные записи до того, как они были приостановлены Facebook, сообщили, что большая часть активности была проведена в 2016 и 2017 годах, хотя некоторые учетные записи были активны только в этом году.

