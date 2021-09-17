Facebook заблокировал аккаунты ковид-диссидентов из Германии

Социальная сеть Facebook заблокировала аккаунты, связанные с немецким ковид-диссидентским движением Querdenken.

В сообщении компании отмечается, что были удалены также группы и страницы, распространяющую опасную дезинформацию. Также чистка была проведена в социальной платформе Instagram, которой владеет Facebook.

В компании отметили, что теперь работа ведется как по выявлению как подставных аккаунтов, так и реальных пользователей.

Движение Querdenken было организовано в Германии в 2020 году после введения в стране ограничительных мер из-за коронавируса. Участники движения отрицают опасность инфекции и выступают против ограничений.