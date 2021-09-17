Facebook заблокировал аккаунты ковид-диссидентов из Германии
Социальная сеть Facebook заблокировала аккаунты, связанные с немецким ковид-диссидентским движением Querdenken.
В сообщении компании отмечается, что были удалены также группы и страницы, распространяющую опасную дезинформацию. Также чистка была проведена в социальной платформе Instagram, которой владеет Facebook.
В компании отметили, что теперь работа ведется как по выявлению как подставных аккаунтов, так и реальных пользователей.
Движение Querdenken было организовано в Германии в 2020 году после введения в стране ограничительных мер из-за коронавируса. Участники движения отрицают опасность инфекции и выступают против ограничений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 594 / сут.
Умерли
196 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+17 326 / сут.
- Умерла экс-рекордсменка мира в беге на 400 метров с барьерами Маргарита Пономарева
- Пентагон: США расширят военное присутствие в Австралии
- «Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в матче Лиги Европы УЕФА
- В США женщины почти сравнялись с мужчинами по покупкам оружия
- В Национальном автосоюзе посоветовали водителям снять шторки
- Эстония признала российские вакцины
- Визовые центры Ирландии в РФ возобновили прием заявлений на визы
- Более 150 тонн крепкого алкоголя разлилось в Китае при землетрясении
- Контракт на проектирование метро в Нижнем Новгороде заключат до конца года
- Стартовый комплекс для «Союзов-5» создадут на Байконуре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru