Facebook не будет привлекаться на нарушение антимонопольного законодательства
Федеральный суд столичного округа Колумбия в понедельник прекратил разбирательство по делу, возбужденному из-за нарушения компанией Facebook антимонопольного законодательства США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных суда.
Федеральная торговая комиссия (ФТК) США инициировала дело в декабре 2020 года. По мнению ФТК, действия Facebook нарушают принцип конкуренции на протяжении многих лет. Иск поддержала генпрокуратура 46 штатов. По мнению обвинителей, корпорация приобрела мессенджер Whatsapp и социальную сеть Instagram, чтобы устранить конкурентов.
Суд объяснил, что Facebook покупала активы конкурентов в 2012 и 2014 годах, поэтому иск не может быть рассмотрен из-за срока давности. Также суд не стал рассматривать иск о том, что руководство Facebook блокировало функциональную совместимость ряда конкурентных приложений.
Сторона обвинения неоднократно подчеркивала, что действует в интересах "миллионов потребителей" и малого бизнеса, которым, по их мнению, нанес ущерб Facebook.
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