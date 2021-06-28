Facebook не будет привлекаться на нарушение антимонопольного законодательства

Федеральный суд столичного округа Колумбия в понедельник прекратил разбирательство по делу, возбужденному из-за нарушения компанией Facebook антимонопольного законодательства США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных суда.

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США инициировала дело в декабре 2020 года. По мнению ФТК, действия Facebook нарушают принцип конкуренции на протяжении многих лет. Иск поддержала генпрокуратура 46 штатов. По мнению обвинителей, корпорация приобрела мессенджер Whatsapp и социальную сеть Instagram, чтобы устранить конкурентов.

Суд объяснил, что Facebook покупала активы конкурентов в 2012 и 2014 годах, поэтому иск не может быть рассмотрен из-за срока давности. Также суд не стал рассматривать иск о том, что руководство Facebook блокировало функциональную совместимость ряда конкурентных приложений.

Сторона обвинения неоднократно подчеркивала, что действует в интересах "миллионов потребителей" и малого бизнеса, которым, по их мнению, нанес ущерб Facebook.

