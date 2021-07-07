Евросоюз пригрозил Венгрии санкциями из-за запрета ЛГБТ-пропаганды

Евросоюз намерен начать ведущие к санкциям процедуры в отношении Венгрии, если правительство страны не отменит закон о «ЛГБТ-пропаганде». Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на выступлении в Европарламенте.

«Если Венгрия не исправит ситуацию, комиссия будет использовать свою роль защитника международных соглашений», — приводит слова политика Euronews.

Фон дер Ляйен назвала «постыдным» закон, запрещающий демонстрацию тем гомосексуальных отношений и смены пола несовершеннолетним.

По данным источников Euronews, ЕС может направить Венгрии ноту о возможных юридических и финансовых последствиях уже в середине июля.

Власти Венгрии в июне приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ-движения и связанного с ним образа жизни, напоминает «Свободная пресса». Документ, вступающий в силу 8 июля, запрещает демонстрацию лицам до 18 лет материалов, призывающих к гомосексуальности или смене пола. Как отмечали в Еврокомиссии, закон дискриминирует людей по признаку сексуальной ориентации и нарушает принципы европейского объединения.

