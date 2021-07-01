Евросоюз откроет границы для граждан Канады и еще десяти стран

Евросоюз добавит Канаду, а также 10 других стран в перечень государств, гражданам которых разрешат посещать ЕС с необязательными поездками. Об этом сообщает Совет ЕС.

«Совет добавляет 10 стран и одно юридическое лицо/ территориальный орган в список государств, в отношении которых должны быть сняты ограничения на поездки», — цитирует сообщение ТАСС.

Страны Евросоюза смогут снять ограничения для Армении, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Брунея, Канады, Иордании, непризнанного Косово, Молдавии, Черногории, Катара, Саудовской Аравии.

В списке стран, для которых государства сообщества могут открыть границы, уже значатся Албания, Сербия, Израиль, Япония, Ливан, Австралия, Новая Зеландия, Северная Македония, Руанда, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Таиланд, США, Гонконг, Макао.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ГраницаЕвросоюз
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