Евросоюз намерен запретить авиасообщение с государствами юга Африки
Евросоюз намерен запретить полёты в страны юга Африки из-за нового штамма COVID-19
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будет предлагать ЕС в срочном порядке прекратить авиасообщение с Южно-Африканскими странами. По её словам, виной всему новый штамм коронавируса, который был зарегистрирован в этом регионе, и ставший предметом для беспокойства для европейцев.
Новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, это серьезная проблема.
Ранее глава власти Великобритании сообщили, что полеты в Соединенное Королевство из Южной Африки, Намибии, Лесото, Ботсваны, Свазиленда и Зимбабве будут приостановлены с полудня пятницы.
В Израиле, также объявили о запрете на поездки на юг Африки. Жителям юго-африканских стран запретят въезд в Израиль. Премьер-министр Беннет заявил, что страна находится на грани чрезвычайного положения из-за нового штамма COVID-19.
Ранее в РФПИ заявили о возможности адаптировать «Спутник V» под новый штамм коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+34 690 / сут.
Умерли
270 тыс.+1 235 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+36 145 / сут.
- Академики РАН попросили Путина вмешаться в дело ректора «Шанинки»
- Захарова: Для решения ситуации в Донбассе есть только путь переговоров
- Евросоюз намерен запретить авиасообщение с государствами юга Африки
- Футболисты почтят память погибших на шахте в Кузбассе
- Мурашко оценил комбинацию «Спутника V» и «Спутника Лайт»
- В Калининграде задержали депутата КПРФ
- Суд в Казани рассмотрит дела участников несогласованной акции против QR-кодов
- Голикова поручила Минобрнауки выявлять случаи антиобщественного поведения студентов
- Лукашенко попросил Варшаву пропустить беженцев в Германию
- Премьер-министр Армении прибыл в Сочи для встречи с главами России и Азербайджана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru