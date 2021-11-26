Евросоюз намерен запретить авиасообщение с государствами юга Африки

Евросоюз намерен запретить полёты в страны юга Африки из-за нового штамма COVID-19

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будет предлагать ЕС в срочном порядке прекратить авиасообщение с Южно-Африканскими странами. По её словам, виной всему новый штамм коронавируса, который был зарегистрирован в этом регионе, и ставший предметом для беспокойства для европейцев.

Новый вариант COVID-19 имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, это серьезная проблема.

Ранее глава власти Великобритании сообщили, что полеты в Соединенное Королевство из Южной Африки, Намибии, Лесото, Ботсваны, Свазиленда и Зимбабве будут приостановлены с полудня пятницы.

В Израиле, также объявили о запрете на поездки на юг Африки. Жителям юго-африканских стран запретят въезд в Израиль. Премьер-министр Беннет заявил, что страна находится на грани чрезвычайного положения из-за нового штамма COVID-19.

Ранее в РФПИ заявили о возможности адаптировать «Спутник V» под новый штамм коронавируса.

