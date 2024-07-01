Еврокомиссия вынесла предупреждение компании Meta за сбор персональных данных
Еврокомиссия (ЕК) вынесла предупреждение компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена). Как говорится в заявлении ЕК, претензии связаны с политикой платной подписки на сервисы без рекламы.
В частности, компании указали, что практика «плати или соглашайся» противоречит закону Евросоюза о цифровых рынках. Подобные условия не предоставляют пользователям принадлежащих Meta соцсетей Facebook и Instagram (запрещены в РФ) альтернативных способов их использования без рекламы.
Отмечается, что при этом у компании появляется возможность для сбора слишком большого объёма персональных данных пользователей для персонализированной рекламы.
Результаты инициированного по данному вопросу расследования, которое должно завершиться в марте 2025 года, могут обернуться для Meta штрафом в размере от 10% до 20% от мирового оборота компании. Не исключены и другие ограничительные меры, в том числе обязательство о продаже бизнеса в Европе.
Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил «Радиоточке НСН», что запрет на рекламу в запрещенных в России соцсетях Instagram и Facebook может навредить бизнесу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru