Эстония выслала Литве 105 км колючей проволоки для заграждений

Эстония выслала Литве 105 км колючей проволоки для забора на границе с Белоруссией. Об этом сообщил заместитель главы МВД Литвы Арнольдас Абромавичюс на встрече с заместителем главы МИД Эстонии Рейном Таммсааром.

В сообщении на сайте МВД Литвы отмечается, что Эстония направила в Литву 20 сотрудников и два дрона для помощи в борьбе с миграционным кризисом. По данным министерства, отправка происходила в рамках двустороннего соглашения о гуманитарной помощи.

«Эстонская военная полиция прислала 1 кинолога и 2 сотрудников (всего – 3 сотрудников), а эстонская служба полиции и охраны границ прислала 13 сотрудников, 2 кинологов и 2 дрона с операторами», - указано в сообщении.

Ранее в Эстонии начали укреплять границу с Россией, чтобы «предупредить гибридные атаки».

