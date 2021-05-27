Эстония прервет прямое авиасообщение с Белоруссией
Эстония запретит авиакомпаниям из Белоруссии пролетать в воздушном пространстве страны. Соответствующее решение приняло эстонское правительство, пишет портал Delfi.
Согласно решению кабинета министров, белорусским воздушным судам и самолетам, вылетающим с территории республики, будет запрещено совершать посадку или вылет из аэропортов на территории Эстонии.
Ранее саммит ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз из-за инцидента с экстренной посадкой «заминированного» самолета компании Ryanair. Ряд стран Европы, в числе которых Великобритания, Франция, Германия, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Литва, Польша, Украина, приостановили авиасообщение с Белоруссией.
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