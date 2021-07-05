Эстония может закрыть границу с Россией из-за COVID-19

Как передает газета Postimees, глава ведомства не исключил, что соответствующий законопроект будет разработан к 8 июля. Документ, по его словам, предусматривает возможность закрытия границы в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в России.

В России по данным на 4 июля за сутки было выявлено 25 142 новых случая коронавирусной инфекции, передает RT. Это максимальный показатель со 2 января.



