Эстония может закрыть границу с Россией из-за COVID-19

Эстония ужесточит правила пересечения границы Эстонии и России в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр юстиции Мариа Лаури.

Роспотребнадзор заявил, что контролирует ситуацию с россиянами, у которых на Кубе нашли COVID-19

Как передает газета Postimees, глава ведомства не исключил, что соответствующий законопроект будет разработан к 8 июля. Документ, по его словам, предусматривает возможность закрытия границы в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в России.

В России по данным на 4 июля за сутки было выявлено 25 142 новых случая коронавирусной инфекции, передает RT. Это максимальный показатель со 2 января.


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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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