«Ещё один шаг к Богу»: Лукашенко рассказал о дне рождения и картине с автоматом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что одним из подарков на его день рождения стала картина, на которой зафиксирован прошлогодний эпизод, когда он вместе с младшим сыном Николаем появился во Дворце Независимости в Минске с автоматом в руках. Произошло это 23 августа 2020 года в период массовых протестов в республике после выборов главы государства.

Во время общения с журналистами в рамках визита в Бобруйск Лукашенко поведал, что «монументальное» полотно написала дочь одного из сотрудников Службы безопасности – учащиеся Академии искусств. «Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина», - заметил белорусский лидер.

Среди других подарков Лукашенко упомянул презент от журналистов, которые вручили ему набор маек с его собственными цитатами, вроде «Раздевайтесь и начинайте работать!».

Он также рассказал, что ещё с детства спокойно относится к празднованию дня рождения и не видит смысла особо отмечать очередную дату, поскольку это «ещё один шаг к Господу Богу». Александру Лукашенко 30 августа исполнилось 67 лет.

