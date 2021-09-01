«Ещё один шаг к Богу»: Лукашенко рассказал о дне рождения и картине с автоматом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что одним из подарков на его день рождения стала картина, на которой зафиксирован прошлогодний эпизод, когда он вместе с младшим сыном Николаем появился во Дворце Независимости в Минске с автоматом в руках. Произошло это 23 августа 2020 года в период массовых протестов в республике после выборов главы государства.
Во время общения с журналистами в рамках визита в Бобруйск Лукашенко поведал, что «монументальное» полотно написала дочь одного из сотрудников Службы безопасности – учащиеся Академии искусств. «Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина», - заметил белорусский лидер.
Среди других подарков Лукашенко упомянул презент от журналистов, которые вручили ему набор маек с его собственными цитатами, вроде «Раздевайтесь и начинайте работать!».
Он также рассказал, что ещё с детства спокойно относится к празднованию дня рождения и не видит смысла особо отмечать очередную дату, поскольку это «ещё один шаг к Господу Богу». Александру Лукашенко 30 августа исполнилось 67 лет.
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