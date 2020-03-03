ЕС выделит Греции помощь для защиты границ от сирийских беженцев

ЕС выделит Греции дополнительную военную помощь для охраны границ от наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ОТР со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что пограничная служба ЕС отправит в Грецию корабль для береговой охраны, 6 катеров для патрулирования, 2 вертолета, самолет, 3 спецмашины и 100 членов пограничных служб, которые помогут своим 500 коллегам, которые уже задействованы на греко-турецкой границе.

Евросоюз также предоставит Греции финансовую помощь в размере 700 млн евро, половина суммы (350 млн) будут выплачены незамедлительно. В среду 4 марта министерства внутренних дел стран-членов Евросоюза проведут экстренное совещание в Брюсселе по поводу проблемы нелегальных мигрантов.