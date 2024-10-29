ЕС утвердил введение пошлин до 35% на электромобили из Китая

Европейская комиссия одобрила введение дополнительных пошлин на импорт китайских электромобилей в размере до 35,3% на срок пять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС в Брюсселе.

По его словам, мера призвана поддержать европейский автопром. Размер пошлин будет варьироваться в зависимости от производителя. Он добавил, что ЕС продолжит искать компромисс с Китаем, продолжая переговоры для разрешения торговых разногласий.

