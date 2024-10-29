ЕС утвердил введение пошлин до 35% на электромобили из Китая
Европейская комиссия одобрила введение дополнительных пошлин на импорт китайских электромобилей в размере до 35,3% на срок пять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС в Брюсселе.
По его словам, мера призвана поддержать европейский автопром. Размер пошлин будет варьироваться в зависимости от производителя. Он добавил, что ЕС продолжит искать компромисс с Китаем, продолжая переговоры для разрешения торговых разногласий.
В июле Европейский союз уже временно вводил предварительные пошлины на поставки электромобилей из Китая, что привело к увеличению тарифов для некоторых производителей до 47,6%.
В Брюсселе тогда сообщили, что окончательные пошлины планируют утвердить в ноябре, если к тому времени не будет достигнуто компромиссное соглашение с Китаем или если государства-члены ЕС большинством голосов не заблокируют это решение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru