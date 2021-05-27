ЕС продлил на год санкции против Сирии

Евросоюз продлил еще на год санкции в отношении властей Сирии. Соответствующее заявление Совета ЕС распространено в четверг.

«Сегодня Совет продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима еще на один год, до 1 июня 2022 года, в свете продолжающихся репрессий против гражданского населения в стране», — цитирует документ ТАСС.

В санкционный список включены 283 лица и 70 организаций. На граждан распространяются замораживание активов и запрет на передвижение.

Евросоюз ввел санкции против Сирии в 2011 году. Ограничения включают запрет на импорт нефти из республики и поставки в страну готового топлива и нефтепродуктов. Кроме того, санкции подразумевают ограничение инвестиций, заморозку европейских активов центрального банка Сирии. Также ЕС ввел эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, средствами и оборудованием для мониторинга или блокирования коммуникаций.

Между тем, в США заявили, что американские военные останутся в Сирии, пока не будет ликвидирована террористическая угроза, пишет «Свободная пресса». Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что в республике находятся менее тысячи военнослужащих из США.

