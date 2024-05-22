ЕС отказался переводить РФ доходы от её активов даже после отмены санкций
Европейский союз не собирается передавать России доходы от ее блокированных суверенных активов даже после завершения действия санкционных мер. Это следует из постановления Совета ЕС об экспроприации доходов от реинвестирования активов РФ для финансирования поставок оружия Украине.
Полный текст документа стал доступен на ресурсе «Официальный журнал ЕС». Совет Евросоюза решил не применять к этим активам понятие суверенности. Исходя из этого, нормы защиты суверенных активов к ним не применяются, говорится в пояснении.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Совет ЕС днём ранее окончательно утвердил решение, которое разрешает направлять 90 % доходов от замороженных активов РФ в бюджет объединения. Средства будут расходоваться на оказание военной помощи Киеву, а также на программы ЕС по восстановлению Украины.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МИД Израиля отозвал посла в Испании из-за решения признать Палестину
- Блинкен: Народу Ирана «стало только лучше» после смерти Раиси
- Союз кинематографистов сообщил о смерти вдовы Михаила Пуговкина
- Совет Федерации одобрил закон о создании в России реестра должников по алиментам
- Над Белгородской областью уничтожили четыре ракеты HARM и два дрона ВСУ
- ЕС отказался переводить РФ доходы от её активов даже после отмены санкций
- Жительнице Забайкалья дали 12 лет колонии за передачу Киеву данных о военных
- Экс-ректор геологического университета получил пять лет колонии за мошенничество
- У аэропорта Перми появилась шуточная надпись «Добро пожаловать в Пензу»
- Мужчина погиб при отражении воздушной атаки в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru