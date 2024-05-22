ЕС отказался переводить РФ доходы от её активов даже после отмены санкций

Европейский союз не собирается передавать России доходы от ее блокированных суверенных активов даже после завершения действия санкционных мер. Это следует из постановления Совета ЕС об экспроприации доходов от реинвестирования активов РФ для финансирования поставок оружия Украине.

Полный текст документа стал доступен на ресурсе «Официальный журнал ЕС». Совет Евросоюза решил не применять к этим активам понятие суверенности. Исходя из этого, нормы защиты суверенных активов к ним не применяются, говорится в пояснении.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Совет ЕС днём ранее окончательно утвердил решение, которое разрешает направлять 90 % доходов от замороженных активов РФ в бюджет объединения. Средства будут расходоваться на оказание военной помощи Киеву, а также на программы ЕС по восстановлению Украины.