ЕС будет «прилагать все усилия для восстановления демократии» в Венесуэле

Евросоюз выступает в поддержку народа Венесуэлы, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

«Мы и впредь будем прилагать все усилия для восстановления демократии и верховенства закона посредством свободных и справедливых выборов», цитирует чиновницу «Интерфакс».

Могерини подчеркнула, что Европейский союз «призывает к максимальной сдержанности, чтобы избежать гибели людей и эскалации напряженности».

Отметим, что в Венесуэле накануне обострилось противостояние между сторонниками действующего главы государства Николаса Мадуро, включая представителей Вооруженных сил, и «временного президента» Хуана Гуаидо.

