ЕС будет «прилагать все усилия для восстановления демократии» в Венесуэле
Евросоюз выступает в поддержку народа Венесуэлы, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
«Мы и впредь будем прилагать все усилия для восстановления демократии и верховенства закона посредством свободных и справедливых выборов», цитирует чиновницу «Интерфакс».
Могерини подчеркнула, что Европейский союз «призывает к максимальной сдержанности, чтобы избежать гибели людей и эскалации напряженности».
Отметим, что в Венесуэле накануне обострилось противостояние между сторонниками действующего главы государства Николаса Мадуро, включая представителей Вооруженных сил, и «временного президента» Хуана Гуаидо.
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