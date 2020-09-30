Ереван заявил, что операцией в Карабахе управляют ВВС Турции
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан передал турецким военным воздушное управление операцией в Карабахе, передает РИА Новости.
По его словам, полетами турецкой и азербайджанской авиации руководили с борта самолета Е7-Т ВВС Турции, который представляет собой воздушный командный пункт. Он находился близ турецких городов Эрзрум и Карс.
Ранее в Минобороны Армении сообщали, что они сбили азербайджанский военный самолёт Ан-2. В военном ведомстве Азербайджана эту информацию опровергли, сообщало RT.
Сообщения об эскалации карабахского конфликта поступили утром 27 сентября, в воскресенье. Азербайджан провел контрнаступление в ответ на открытие огня со стороны Армении, приведшее к гибели военных и мирных жителей. Военное положение введено в Армении, Нагорном Карабахе и некоторых регионах Азербайджана.
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