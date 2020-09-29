Ереван опубликовал видео бегства азербайджанских солдат

Министерство обороны Армении обнародовало видеозапись, утверждая, что на ней запечатлён момент бегства военнослужащих армии Азербайджана. На кадрах, снятых с высоты птичьего полёта, видны бойцы, пытающиеся в паники укрыться от огня армянских вооружённых сил.

В министерстве обороны Армении ранее также сообщил, что азербайджанская сторона нанесла массированный удар в армянском Варденисе не только по дислокации войск, но и по мирному населению, отмечает РИА ФАН. Помимо средств артиллерии применялся турецкий ударный беспилотник.

В свою очередь в министерстве обороны Азербайджана утверждают, что армянская сторона публикует старые видеозаписи боевых действий, выдавая их за новые, чтобы скрыть свои неудачи, передают «Известия».

Азербайджанское оборонное ведомство со своей стороны заявило о полном уничтожении Третьего мотострелкового полка «Мартуни» Вооруженных сил Армении, однако в Ереване эту информацию опровергли.