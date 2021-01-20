Ереван: конфликт в Нагорном Карабахе вошел в новую фазу

Нагорно-карабахский конфликт вошел в новую фазу, приводит ТАСС слова главы МИД республики Ары Айвазяна.

По его словам, теперь нужно создать единую повестку Еревана и властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня. Согласно документу, стороны конфликта должны обменяться пленными и погибшими, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе размещаются российские миротворцы.

