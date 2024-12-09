Эрдоган считает себя и Путина опытными политиками
9 декабря 202404:01
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мире остались два лидера с большим сроком и опытом в политике, сообщает РИА Новости.
Это он и президент России Владимир Путин. «У вашего покорного слуги 22 года [срока в политике], у господина Путина столько же», — заявил Эрдоган.
Он также отметил, что ближайшие два-три месяца будут «очень важными» для мира и Турции. Подробности он не привел.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция желает установления мира в Сирии и ни на чьи земли не покушается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru