Эрдоган считает себя и Путина опытными политиками

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мире остались два лидера с большим сроком и опытом в политике, сообщает РИА Новости.

Это он и президент России Владимир Путин. «У вашего покорного слуги 22 года [срока в политике], у господина Путина столько же», — заявил Эрдоган.

Он также отметил, что ближайшие два-три месяца будут «очень важными» для мира и Турции. Подробности он не привел.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция желает установления мира в Сирии и ни на чьи земли не покушается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

