Эрдоган решает курдский вопрос

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в среду о начале кампании под названием «Родник мира» на приграничных сирийских территориях. «Цель Турции - устранить террористический коридор на южной границе, принести мир и спокойствие в регион», - говорится в заявлении Эрдогана. Кроме боевиков экстремистских организаций, действующих в регионе, операция направлена против сил Рабочей партии Курдистана, добивающей создания независимого курдского государства. Изначально Анкара планировала создание на этих территориях зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов, совместно с США, но план так и не был реализован. О намерении начать автономную операцию Эрдоган объявил 5 октября, после чего Вашингтон заявил, что не намерен поддерживать турецкую кампанию и тем более в ней участвовать. Накануне США вывели из этих районов Сирии своих военных. Президент США Дональд Трамп заявлял, что в разговоре с Эрдоганом призвал его не вредить кому-либо из его людей во избежание больших проблем.

МИД Сирии назвал операцию турецких войск на своей территории «грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, которая подтверждает важность уважения сирийского суверенитета и территориальной неприкосновенности». Дамаск «полон решимости противостоять турецкому вторжению», - говорится в заявлении сирийских дипломатов. В свою очередь, сирийские курды призвали Россию выступить в качестве гаранта на их возможных переговорах с представителями официальных сирийских властей. Как заявил НСН представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад, курды уже ушли из зоны проведения операции после договоренности президента США Дональда Трампа с Эрдоганом.

Российское внешнеполитическое ведомство призывает решать проблемы на севере Сирии через диалог. Так прокомментировал действия Анкары министр иностранных дел Сергей Лавров. В день начала военной операции турецких войск в Сирии Реджеп Тайип Эрдоган разговаривал по телефону с президентом России и проинформировал Владимира Путина о своих планах. Российский лидер призвал Анкару тщательно взвесить все обстоятельства и не нанести своей военной операцией ущерб совместным усилиям по урегулированию сирийского кризиса, - сообщили в пресс-службе Кремля по итогам разговора. Другими словами, Москва не собирается ставить палки в колеса турецких танков. Во всяком случае, пока.

