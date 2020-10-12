Эмомали Рахмон снова победил на президентских выборах в Таджикистане

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон снова победил на прошедших в воскресенье выборах главы республики, передает РИА Новости предварительные данные итогов голосования в стране.

Наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, Госдумы и Совфеда нарушений в ходе голосования не зафиксировали.

Рахмон набрал 90,92% голосов избирателей при явке 85,39%. Это пятые выбора Рахмона, он возглавляет страну с 1992 года.

Как передает телеканал «Мир», Центризбирком республики поблагодарил за активное освещение представителей СМИ.


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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Президентские ВыборыТаджикистан
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