Эмомали Рахмон снова победил на президентских выборах в Таджикистане
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон снова победил на прошедших в воскресенье выборах главы республики, передает РИА Новости предварительные данные итогов голосования в стране.
Наблюдатели от СНГ, ШОС, ОДКБ, ОБСЕ, Госдумы и Совфеда нарушений в ходе голосования не зафиксировали.
Рахмон набрал 90,92% голосов избирателей при явке 85,39%. Это пятые выбора Рахмона, он возглавляет страну с 1992 года.
Как передает телеканал «Мир», Центризбирком республики поблагодарил за активное освещение представителей СМИ.
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