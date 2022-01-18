Emirates приостановила полеты в США из-за развертывания сетей 5G
18 января 202223:42
Дубайская авиакомпания Emirates Airlines объявила о приостановке с 19 января полетов в США из-за развертывания сетей 5G в ряде американских аэропортов. Об этом сообщает ТАСС.
Выполнение рейсов приостановлено с 19 января до дальнейшего уведомления. Отмечается, что полеты компания не будет производить в Бостон, Чикаго, Даллас/Форт-Уэрт, Хьюстон, Майами, Ньюарк, Орландо, Сан-Франциско и Сиэтл.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru