Emirates приостановила полеты в США из-за развертывания сетей 5G

Дубайская авиакомпания Emirates Airlines объявила о приостановке с 19 января полетов в США из-за развертывания сетей 5G в ряде американских аэропортов. Об этом сообщает ТАСС.

Выполнение рейсов приостановлено с 19 января до дальнейшего уведомления. Отмечается, что полеты компания не будет производить в Бостон, Чикаго, Даллас/Форт-Уэрт, Хьюстон, Майами, Ньюарк, Орландо, Сан-Франциско и Сиэтл.

