Елизавета II не поехала на саммит в Глазго по совету врачей

Королева Великобритании Елизавета II отказалась от поездки на саммит по климату в Глазго. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

По данным королевской пресс-службы, решение далось королеве нелегко, однако она приняла его по совету врачей, которые ранее заявляли о необходимости отдыха.



«Ее Величество расстроена тем, что не будет присутствовать на приеме, но выступит с речью в виде видеообращения», - отметили во дворце.

«Интерфакс» передает, что 22 октября 95-летняя королева была планово госпитализирована. До этого она отказалась от поездки в Северную Ирландию.

