Экстренно госпитализировали медиамагната Руперта Мердока
Владельца медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporation Руперта Мердока госпитализировали из-за пневмонии в ночь на 21 июня, сообщил телеканал CNN.
88-летний медиамагнат заболел около трех недель назад и был госпитализирован в одну из больниц Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния.
Также CNN передает, что Руперт Мердок идет на поправку и даже ведет деловые переговоры с Fox News. Был ли он выписан из больницы, пока не известно, но источники сообщают, что медиамагнат собирается присутствовать на заседании совета директоров в Лондоне в пятницу, 21 июня.
Ранее НСН сообщала о том, что Руперт Мердок продал большую часть своих активов в компании 21st Century Fox медийному конгломерату Walt Disney Company. Стоимость сделки составила 52,4 млрд долларов.
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