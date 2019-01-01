Экстренно госпитализировали медиамагната Руперта Мердока

Владельца медиахолдингов 21st Century Fox и News Corporation Руперта Мердока госпитализировали из-за пневмонии в ночь на 21 июня, сообщил телеканал CNN.

88-летний медиамагнат заболел около трех недель назад и был госпитализирован в одну из больниц Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния.

Также CNN передает, что Руперт Мердок идет на поправку и даже ведет деловые переговоры с Fox News. Был ли он выписан из больницы, пока не известно, но источники сообщают, что медиамагнат собирается присутствовать на заседании совета директоров в Лондоне в пятницу, 21 июня.

Ранее НСН сообщала о том, что Руперт Мердок продал большую часть своих активов в компании 21st Century Fox медийному конгломерату Walt Disney Company. Стоимость сделки составила 52,4 млрд долларов.

