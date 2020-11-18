«Икар Лесников». Бывший спецназовец США признался в работе на Россию
Отставной спецназовец США Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс признал вину в сговоре с российскими сотрудниками разведки.
Экс-служащий спецподразделения сухопутных сил, известного как «зеленые береты», передавал данные о национальной обороне США. Об этом сообщается на сайте американского минюста.
По данным суда, бывший спецназовец работал с российской разведкой с декабря 1996-го по январь 2011-го. Утверждается, что Дзибински-Деббинса завербовали, когда он прибыл в Челябинск в рамках образовательной программы, и дали ему кодовое имя «Икар Лесников».
Бывший спецназовец сотрудничал с ФСБ и ГРУ, отмечают в американском минюсте. Дзибински-Деббинс сам признался в сговоре с российской разведкой еще летом прошлого года, во время внутренней проверки и оформления доступа к гостайне. Бывший спецназовец считал, что станет «мессией в отношении России» и принесет ей свободу, а также, по его словам, опасался за безопасность семьи.
Дзибински-Деббинсу грозит пожизненное заключение.
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