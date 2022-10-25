Экс-шэф Пентагона Картер умер в США
Бывший министр обороны Соединённых Штатов Америки Эштон Картер скончался на 69 году жизни. Информацию об этом распространило агентство Reuters.
Картер был 25 по счёту шефом Пентагона. Он возглавлял военное ведомство США с февраля 2015 года по январь 2017 года при президенте Бараке Обаме. В Департамент обороны в администрации Билла Клинтона Картер пришёл в 1993 году.
До этого он преподавал в Гарвардском и в Стэнфордском университетах. Картер получил степень бакалавра в Йельском университете по средневековой истории и теоретической физике. Докторскую степень в области теоретической физики получил в Оксфордском университете.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Эштон Картер считал Россию в качестве глобальной угрозы для США. После начала событий на востоке Украины в 2014 году, он заявлял, что основные усилия международного сообщества должны быть направлены на оказание экономического и политического давления на Россию.
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