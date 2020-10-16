Экс-президент Киргизии попросил прощения за недочеты в работе

Подавший в отставку президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в пятницу выступил перед парламентом страны и принес извинения за недочеты в своей работе, передает РИА Новости.

Жээнбеков 15 октября в обращении к народу объявил о своей отставке. Он отметил, что покидает пост, чтобы не допустить в стране кровопролития.

По его словам, у него были недочеты в работе, но «моя совесть перед народом чиста», добавил он.

Он заявил, что предпринял все усилия для того, чтобы вернуть страну в правовое поле после начала политического кризиса в стране, связанного с парламентскими выборами.

Согласно Конституции Киргизии, обязанности главы государства перешли к спикеру парламента Канату Исаеву. Однако Исаев также подал в отставку. В этом случае во главе государства становится премьер-министр Киргизии. В настоящий момент этот пост занимает Садыр Жапаров, он уже заявил, что получил полномочия президента страны.

Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов 4 октября. В них участвовали 16 партий, избирательный барьер преодолели только четыре. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Волнения продолжались около недели, в Бишкеке ввели чрезвычайное положение, протестующие захватывали правительственные здания. Утром в пятницу парламент Киргизии отменил режим ЧП в столице страны.

