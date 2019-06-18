Экс-президент Египта похоронен в Каире в присутствии семьи

Экс-президент Египта Мухаммед Мурси похоронен в Каире. Церемония прошла в присутствии семьи свергнутого главы государства, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

67-летний Мурси внезапно скончался накануне во время перерыва между судебными заседаниями, сообщает Ura.ru. Отмечается, что он скончался в результате сердечного приступа.

На суде он был главным обвиняемым в деле о шпионаже. От власти он был отстранен военными в 2013 году на фоне военных волнений, сообщает РЕН ТВ.

