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На суде он был главным обвиняемым в деле о шпионаже. От власти он был отстранен военными в 2013 году на фоне военных волнений, сообщает РЕН ТВ.
Экс-президент Египта похоронен в Каире в присутствии семьи
18 июня09:14
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси похоронен в Каире. Церемония прошла в присутствии семьи свергнутого главы государства, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.
67-летний Мурси внезапно скончался накануне во время перерыва между судебными заседаниями, сообщает Ura.ru. Отмечается, что он скончался в результате сердечного приступа.
На суде он был главным обвиняемым в деле о шпионаже. От власти он был отстранен военными в 2013 году на фоне военных волнений, сообщает РЕН ТВ.
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